بند في حال عودته لمصر.. تفاصيل انتقال أحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقي

كتب : هند عواد

10:36 م 03/02/2026
أنهى نادي الكرمة العراقي اتفاقه مع الأهلي، لضم أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال مصدر لمصراوي: "أحمد عبد القادر سينتقل إلى الكرمة، مقابل حصول الأهلي على 220 ألف دولار، إضافة إلى 50 ألف دولار في حال فوز الكرمة بالدوري العراقي، و25% من نسبة إعادة البيع".

وأضاف المصدر: "في حالة أراد الكرمة العراقي بيع أحمد عبد القادر لأحد فرق الدوري المصري، وجب عرضه على الأهلي أولًا، الذي يحق له استعادة اللاعب مقابل نفس القيمة المدفوعة من النادي الآخر".

وخاض أحمد عبد القادر 10 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لم يسجل خلالها أي أهداف.

نادي الكرمة العراقي أحمد عبد القادر لاعب الأهلي انتقال أحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقي

