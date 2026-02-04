فيديو أهداف مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

انطلاق رابع بطولات مينا جولف تور في مدينتي ضمن سلسلة جولف مصر

نجح برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره ألباسيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الملك الإسباني.

وسجل هدفي برشلونة كلا من: لامين يامال في الدقيقة 39، أراواخو في الدقيقة 56.

بينما سجل هدف ألباسيتي الوحيد في المباراة اللاعب خافي مورينو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبعد الفوز على ألباسيتي نجح برشلونة في الصعود إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يتقدّم أمام الباسيتي في آخر دقائق الشوط الأول بلمسة حاسمة من لامين يامال 💙❤️🔥

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



رونالد أراوخو يعووووود!! أراوخو يسجل هدف!!!!



برشلونة يسجل الهدف الثاني ضد الباسيتي! 🥶♥️

pic.twitter.com/w2awD3h53B — موسى.. (@_m20ii) February 3, 2026