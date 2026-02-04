مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

كتب : مصراوي

12:33 ص 04/02/2026
نجح برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره ألباسيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الملك الإسباني.

وسجل هدفي برشلونة كلا من: لامين يامال في الدقيقة 39، أراواخو في الدقيقة 56.

بينما سجل هدف ألباسيتي الوحيد في المباراة اللاعب خافي مورينو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبعد الفوز على ألباسيتي نجح برشلونة في الصعود إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

