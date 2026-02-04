إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:56 ص 04/02/2026

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.98 جنيه للشراء، و47.08 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.98 جنيه للشراء، و47.08 جنيه للبيع.

