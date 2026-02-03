مجانًا.. قناة عربية تعلن اذاعة مباراة برشلونة وألباسيتي بكأس الملك

"بيان رسمي".. خطأ سعودي يتسبب في فشل انتقال كانتي للدوري التركي

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة مدوية للجماهير العربية، بشأن مباراة برشلونة وألباسيتي، التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأعلن إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إذاعة المباراة بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر.

وأكد فايق أن المباراة ستذاع حصريًا عبر القناة، مع استوديو تحليلي يتكون من تامر بدوي وأحمد عز.

كما يتولى مهمة التعليق الصوتي على المباراة، المعلق مدحت شلبي.

إقرأ أيضًا:

مالك تشيلسي ضمنهم.. من الشخصيات الرياضية المذكورة في ملف إبستين؟

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي