مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

مجانًا.. قناة عربية تعلن اذاعة مباراة برشلونة وألباسيتي بكأس الملك

كتب : محمد عبد الهادي

04:06 م 03/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة (5)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة (4)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة ضد باريس سان جيرمان 2017 - معجزة كامب نو
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (2)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (3)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة (1)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (6)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة (2)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (4)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (5)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة مدوية للجماهير العربية، بشأن مباراة برشلونة وألباسيتي، التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأعلن إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إذاعة المباراة بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر.

وأكد فايق أن المباراة ستذاع حصريًا عبر القناة، مع استوديو تحليلي يتكون من تامر بدوي وأحمد عز.

كما يتولى مهمة التعليق الصوتي على المباراة، المعلق مدحت شلبي.

إقرأ أيضًا:

مالك تشيلسي ضمنهم.. من الشخصيات الرياضية المذكورة في ملف إبستين؟

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة فريق برشلونة وعد مباراة برشلونة وألباسيتي إبراهيم فايق كأس ملك إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
أخبار المحافظات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
بعد إعادة فتح رفح.. ما هي الخطوة التالية لخطة ترامب بشأن غزة؟
شئون عربية و دولية

بعد إعادة فتح رفح.. ما هي الخطوة التالية لخطة ترامب بشأن غزة؟
لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
حوادث وقضايا

لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد