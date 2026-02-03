مباريات الأمس
قرار رسمي جديد بشأن أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد عبد الهادي

04:56 م 03/02/2026
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الإثنين، التقدم باستئناف ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية ضد السنغال، معتبرةً إياها "غير متناسبة" مع خطورة الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويأتي هذا القرار بعد اطلاع الجامعة على تفاصيل الأحكام المتعلقة بالفوضى وأعمال الشغب التي رافقت المباراة النهائية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره السنغالي يوم الأحد 18 يناير 2026، والتي شهدت انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من منصة التتويج واقتحام جماهيره لأرضية الملعب.

وأكدت الجامعة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن العقوبات الصادرة لا تتناسب مع "جسامة وخطورة هذه الأحداث"، وهو الموقف الذي أكده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، في مراسلة عاجلة بعث بها إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وشددت الجامعة على أنها، وحرصًا على صون حقوق الكرة المغربية المكفولة بالقانون، قررت اللجوء إلى مسطرة الاستئناف للطعن في هذه القرارات والمطالبة بمراجعتها بما يتوافق مع حجم الأضرار التي لحقت بنهائي البطولة وسمعة الكرة الإفريقية.

مباراة المغرب والسنغال المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا منتخب المغرب منتخب السنغال

