محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي أمام نيوكاسل (صورة)

احتفي النجم المصري محمد صلاح، بإنجازه التاريخي في مباراة نيوكاسل الأخيرة، والتي جمعت بينهما السبت الماضي وحسمها الريدز بنتيجة 4-1.

وتمكن صلاح من صناعة تمريرة حاسمة لزميله فلوريان فيرتز في مباراة ليفربول ونيوكاسل، ليصبح أكثر لاعب صنع تمريرات حاسمة في ملعب واحد.

كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى حاجز 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة ضد فريق واحد محدد، وهو نيوكاسل يونايتد، وذلك في مباراته التاسعة عشرة ضدهم.

وشارك صلاح هذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام.