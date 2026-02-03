ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)

كتب - محمد الميموني :

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، صورة له داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" استعداداً لمباراة فريقه القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في مرمى نيوكاسل يونايتد خلال مباراة الفريقين مساء السبت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، الموافق 8 فبراير الجاري.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

