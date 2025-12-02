مباريات الأمس
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

2 1
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 2
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

"ياسين مرعي أقلهم".. تقييمات لاعبي منتخب مصر ضد الكويت

كتب : هند عواد

08:08 م 02/12/2025
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (1)
    السولية من مباراة مصر والكويت
    النني من مباراة مصر والكويت (1)
    عمرو السولية من مباراة مصر والكويت
    محمد شريف من مباراة مصر والكويت
    من مباراة مصر والكويت (1)
    من مباراة مصر والكويت (2)
    من مباراة مصر والكويت (3)
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (2)
    منتخب مصر ضد الكويت (1)
    من مباراة مصر والكويت (4)
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (3)
    ياسين مرعي من مباراة مصر والكويت
    منتخب مصر ضد الكويت (3)
    منتخب مصر ضد الكويت (2)

تعادل منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، مع الكويت بهدف لكل منهما، في أولى مباريات الفراعنة بكأس العرب.

واستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة الكويت، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب، وتقدّم منتخب الكويت في اللقاء، قبل أن يتعادل الفراعنة بركلة جزاء سجلها محمد مجدي "أفشة".

وحصل إسلام عيسى على أعلى تقييم من بين لاعبي منتخب مصر في اللقاء، بواقع 8.1/10، فيما جاءت تقييمات لاعبي الفراعنة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام (6.8)

خط الدفاع: أكرم توفيق (7.8) – رجب نبيل (7.6) – ياسين مرعي (6.4) – يحيى زكريا (6.8)

خط الوسط: محمد النني (7) – عمرو السولية (6.5) – غنام محمد (6.8)

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" (6.7) – إسلام عيسى (8.1) – محمد شريف (7)

البدلاء: محمد مجدي "أفشة" (7.1)، مروان حمدي (7.2)، كريم فؤاد (6.8)، ميدو جابر (6.6)

مصر والكويت منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب

