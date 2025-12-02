"ياسين مرعي أقلهم".. تقييمات لاعبي منتخب مصر ضد الكويت

تعادل منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، مع الكويت بهدف لكل منهما، في أولى مباريات الفراعنة بكأس العرب.

واستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة الكويت، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب، وتقدّم منتخب الكويت في اللقاء، قبل أن يتعادل الفراعنة بركلة جزاء سجلها محمد مجدي "أفشة".

وحصل إسلام عيسى على أعلى تقييم من بين لاعبي منتخب مصر في اللقاء، بواقع 8.1/10، فيما جاءت تقييمات لاعبي الفراعنة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام (6.8)

خط الدفاع: أكرم توفيق (7.8) – رجب نبيل (7.6) – ياسين مرعي (6.4) – يحيى زكريا (6.8)

خط الوسط: محمد النني (7) – عمرو السولية (6.5) – غنام محمد (6.8)

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" (6.7) – إسلام عيسى (8.1) – محمد شريف (7)

البدلاء: محمد مجدي "أفشة" (7.1)، مروان حمدي (7.2)، كريم فؤاد (6.8)، ميدو جابر (6.6)

