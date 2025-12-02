أول تعليق من حلمي طولان على التعادل مع الكويت في كأس العرب

علق حلمي طولان على تعادل منتخب مصر مع الكويت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: ".كان بإمكاننا إنهاء الشوط الأول متقدمين بأربعة أو خمسة أهداف، وكذلك الشوط الثاني، لكن هذه هي كرة القدم من يهدر الفرص يتعرض للعقاب".

وأضاف: "اللاعبون بذلوا كل ما لديهم، ونجحنا في تسجيل هدف من ركلة الجزاء الثانية بعد إهدار الأولى".

واختتم المدير الفني: "سنعمل على تصحيح الأخطاء وتعويض ما فات في المباريات القادمة بإذن الله".

