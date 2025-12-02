مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

0 0
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من حلمي طولان على التعادل مع الكويت في كأس العرب

كتب : محمد القرش

06:55 م 02/12/2025

حلمي طولان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق حلمي طولان على تعادل منتخب مصر مع الكويت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: ".كان بإمكاننا إنهاء الشوط الأول متقدمين بأربعة أو خمسة أهداف، وكذلك الشوط الثاني، لكن هذه هي كرة القدم من يهدر الفرص يتعرض للعقاب".

وأضاف: "اللاعبون بذلوا كل ما لديهم، ونجحنا في تسجيل هدف من ركلة الجزاء الثانية بعد إهدار الأولى".

واختتم المدير الفني: "سنعمل على تصحيح الأخطاء وتعويض ما فات في المباريات القادمة بإذن الله".

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

ترتيب منتخب مصر بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمي طولان مصر منتخب مصر مصر والكويت ماتش مصر والكويت ماتش مصر اليوم نتيجه مباراه مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض