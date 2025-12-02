ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين أمام قطر؟

قبل الإنضمام للمنتخب.. كيف تراجع مستوي المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية؟

شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس العرب قطر 2025 ظهورًا لبعض لاعبي الدوري المصري إذ شارك عدي الدباغ مع منتخب فلسطين خلال مباراة قطر.

نتيجة مباراة منتخب فلسطين وقطر

وفاز منتخب فلسطين بهدف نظيف على نظيره القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وشارك الدباغ بديلاً بالدقيقة 60 من عمر اللقاء بديلًا لزميله مصطفى زيدان ليخوض 30 دقيقة بقميص فلسطين أمام قطر.

ولمس الدباغ الكرة 15 مرة وأرسل 9 تمريرات من بينها 8 تمريرات صحيحة، فيما سدد كرة واحدة.

اللاعب صاحب الـ26 مرر 7 تمريرات من إجمالي 8 صحيحة بمنتصف ملعب المنافس بجانب تمريرة واحدة ناجحة في منتصف ملعبه.

ونفذ لاعب الزمالك مراوغة واحدة ناجحة من أصل مراوغتين فيما فاز بالتحام أرضي واحدة من 3 التحامات خاضها وكذلك فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل 3.

