إعلان

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

02:26 ص 02/12/2025
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

كتب - محمد عبد السلام:

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

