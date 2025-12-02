"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات مصر والكويت قبل مباراة اليوم

كتب - محمد عبد السلام:

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

