بعد اعتماد فيفا.. قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتمد القائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026.

وجاءت هذه القائمة الدولية من الحكام بعد موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء المرشحة من الجانب المصري.

وجاءت قائمة الحكام المصريين الدولين في عام 2026 كالتالي:

حكام الساحة:

أمين عمر، محمود ناجي، محمد معروف، محمود بسيوني، حمادة القلاوي، محمد الغازي، محمود وفا، شاهندة المغربي، نورا سمير، ورحمة يوسف.

الحكام المساعدون:

محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، أحمد توفيق طلب، يوسف البساطي، محمد مجدي سليمان، إسلام أبو العطا، يارا عاطف، مي حسن، أمل حسن، وجمالات شبل.

حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور، حسام عزب، وائل فرحان، عبد العزيز السيد، أحمد الغندور، طارق مجدي، ومحمد علي الشناوي.

حكام كرة الصالات:

أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل، وطارق عبد السلام.

حكام الكرة الشاطئية:

إبراهيم محجوب، هاني خيري، خالد السيد، ومحمد العزازي.