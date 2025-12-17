بعمر الـ21 عامًا.. وفاة لاعب الدوري الإنجليزي في حادث سير مروع

تلقت جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء، صدمة قوية بعد إعلان وفاة اللاعب الشاب إيثان ماكلويد، لاعب وولفرهامبتون السابق ,ماكليسفيلد الحالي، إثر حادث سير مروّع أثناء عودته إلى منزله عقب خوض مباراة.

وذكرت صحيفة ذا صن أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، لقي مصرعه بعد اصطدام سيارته من طراز مرسيدس بيضاء بحاجز معدني على الطريق السريع M1، بالقرب من مدينة نورثامبتون.

من جانبه، أعلن نادي ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، الخبر الحزين عبر بيان رسمي، أوضح فيه أن ماكلويد كان في طريقه إلى منزله عقب فوز فريقه بنتيجة 2-1 على بيدفورد تاون، قبل أن تقع الحادثة المأساوية.

وأشار بيان النادي إلى أن ماكليسفيلد ينعى مهاجمه الشاب إيثان ماكلويد، مؤكدًا أنه كان لاعبًا موهوبًا ويحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل الفريق الأول، وأن مسيرته المهنية وحياته الشخصية كانتا لا تزالان في بدايتهما.

وقضى إيثان ماكلويد عشر سنوات كاملة داخل أكاديمية وولفرهامبتون واندررز، قبل أن يخوض عدة فترات إعارة مع نادي ألفيتشيرش، ثم انتقل للعب في عدد من الأندية، أبرزها روشال أولمبيك وستوربريدج، إلى أن انضم إلى ماكليسفيلد في يوليو الماضي للمشاركة ضمن منافسات دوري الدرجة السادسة الإنجليزي.