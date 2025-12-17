مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

بعمر الـ21 عامًا.. وفاة لاعب الدوري الإنجليزي في حادث سير مروع

كتب : محمد عبد الهادي

08:14 م 17/12/2025 تعديل في 18/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد
  • عرض 12 صورة
    ايثان ماكلويد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء، صدمة قوية بعد إعلان وفاة اللاعب الشاب إيثان ماكلويد، لاعب وولفرهامبتون السابق ,ماكليسفيلد الحالي، إثر حادث سير مروّع أثناء عودته إلى منزله عقب خوض مباراة.

وذكرت صحيفة ذا صن أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، لقي مصرعه بعد اصطدام سيارته من طراز مرسيدس بيضاء بحاجز معدني على الطريق السريع M1، بالقرب من مدينة نورثامبتون.

من جانبه، أعلن نادي ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، الخبر الحزين عبر بيان رسمي، أوضح فيه أن ماكلويد كان في طريقه إلى منزله عقب فوز فريقه بنتيجة 2-1 على بيدفورد تاون، قبل أن تقع الحادثة المأساوية.

وأشار بيان النادي إلى أن ماكليسفيلد ينعى مهاجمه الشاب إيثان ماكلويد، مؤكدًا أنه كان لاعبًا موهوبًا ويحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل الفريق الأول، وأن مسيرته المهنية وحياته الشخصية كانتا لا تزالان في بدايتهما.

وقضى إيثان ماكلويد عشر سنوات كاملة داخل أكاديمية وولفرهامبتون واندررز، قبل أن يخوض عدة فترات إعارة مع نادي ألفيتشيرش، ثم انتقل للعب في عدد من الأندية، أبرزها روشال أولمبيك وستوربريدج، إلى أن انضم إلى ماكليسفيلد في يوليو الماضي للمشاركة ضمن منافسات دوري الدرجة السادسة الإنجليزي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ايثان ماكلويد وفاة ايثان ماكلويد وفاة اللاعب ايثان ماكلويد الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح