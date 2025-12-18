مباريات الأمس
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

رسميا.. البيت الأبيض يمنع دخول جماهير منتخبين أفريقيين في المونديال

كتب : محمد خيري

11:48 ص 18/12/2025
    جمهور السنغال بعد تأهله للمربع الذهبي (3)
    جمهور السنغال بعد تأهله للمربع الذهبي (1)
    ترامب مع كأس العالم
    قرعة كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (4)
    كأس العالم

يبدو أن هناك بعض المنتخبات الأفريقية، سوف يتم حرمانها من جماهيرها في بطولة كأس العالم 2026 المقبل المقرر له في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ووفقا لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية أكدت أن البيت الأبيض أعلن رسميًا إضافة حاملي الجنسيتين السنغالية والإيفوارية إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، مع استعداد منتخبات السنغال وكوت ديفوار، إلى جانب إيران وهايتي، الذين تم منعهم أيضا، للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر انطلاقه في يونيو المقبل، ما يعني حرمان اللاعبين وجماهيرهم من دخول الأراضي الأمريكية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على تحركات الفرق واستقبال الجماهير للبطولة.

ويثير القرار تساؤلات واسعة حول تأثير الإجراءات السياسية على الأحداث الرياضية العالمية، ومدى إمكانية أن يؤثر على مشاركة المنتخبات ومتابعة المشجعين خلال المونديال، في ظل التقاء الرياضة بالسياسات الدولية في هذا التوقيت الحساس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم ترامب جماهير السنغال جماهير كوت ديفوار

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

