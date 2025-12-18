رسميا.. البيت الأبيض يمنع دخول جماهير منتخبين أفريقيين في المونديال

يبدو أن هناك بعض المنتخبات الأفريقية، سوف يتم حرمانها من جماهيرها في بطولة كأس العالم 2026 المقبل المقرر له في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ووفقا لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية أكدت أن البيت الأبيض أعلن رسميًا إضافة حاملي الجنسيتين السنغالية والإيفوارية إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، مع استعداد منتخبات السنغال وكوت ديفوار، إلى جانب إيران وهايتي، الذين تم منعهم أيضا، للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر انطلاقه في يونيو المقبل، ما يعني حرمان اللاعبين وجماهيرهم من دخول الأراضي الأمريكية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على تحركات الفرق واستقبال الجماهير للبطولة.

ويثير القرار تساؤلات واسعة حول تأثير الإجراءات السياسية على الأحداث الرياضية العالمية، ومدى إمكانية أن يؤثر على مشاركة المنتخبات ومتابعة المشجعين خلال المونديال، في ظل التقاء الرياضة بالسياسات الدولية في هذا التوقيت الحساس.