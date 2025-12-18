بعد فسخ التعاقد..ما مصير صيانة أجهزة توشيبا العربي؟

أكدت مجموعة العربي استمراها تقديم جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة لمنتجات علامة "توشيبا" التي تحمل ضمان العربي، وذلك رغم إنتهاء عقد الشراكة مع شركة توشيبا اليابانية.

وأوضحت المجموعة، أن خدمات الصيانة والدعم الفني ستستمر حتى نهاية فترة الضمان أو إنتهاء العمر الافتراضي للمنتج، أيهما أقرب، وذلك حتى عام 2037، في إطار حرصها على حماية حقوق العملاء والحفاظ على ثقتهم.

وأضافت العربي، أن هذا الالتزام يشمل جميع منتجات توشيبا الموجودة حاليًا لدى العملاء، وكذلك الأجهزة التي لا تزال مطروحة في الأسواق إلى حين نفاد الكميات، مؤكدة استمرارها في تقديم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين.

وكانت مجموعة العربي أعلنت إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا المتخصصة في الأجهزة المنزلية والتليفزيون رسميًا بنهاية عام 2025.

وأضافت العربي، أن الإعلان عن إنتهاء التعاقدات مع شركة توشيبا في الأجهزة المنزلية والتليفزيون، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية.

ووجهت المجموعة عملاءها إلى التقدم بطلبات التركيب أو الصيانة من خلال الخط الساخن 19319، أو عبر رقم «واتساب» الرسمي، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العربي.