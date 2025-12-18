إعلان

بعد فسخ التعاقد..ما مصير صيانة أجهزة توشيبا العربي؟

كتب : دينا خالد

02:20 م 18/12/2025

توشيبا العربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت مجموعة العربي استمراها تقديم جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة لمنتجات علامة "توشيبا" التي تحمل ضمان العربي، وذلك رغم إنتهاء عقد الشراكة مع شركة توشيبا اليابانية.

وأوضحت المجموعة، أن خدمات الصيانة والدعم الفني ستستمر حتى نهاية فترة الضمان أو إنتهاء العمر الافتراضي للمنتج، أيهما أقرب، وذلك حتى عام 2037، في إطار حرصها على حماية حقوق العملاء والحفاظ على ثقتهم.

وأضافت العربي، أن هذا الالتزام يشمل جميع منتجات توشيبا الموجودة حاليًا لدى العملاء، وكذلك الأجهزة التي لا تزال مطروحة في الأسواق إلى حين نفاد الكميات، مؤكدة استمرارها في تقديم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين.

وكانت مجموعة العربي أعلنت إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا المتخصصة في الأجهزة المنزلية والتليفزيون رسميًا بنهاية عام 2025.

وأضافت العربي، أن الإعلان عن إنتهاء التعاقدات مع شركة توشيبا في الأجهزة المنزلية والتليفزيون، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية.

ووجهت المجموعة عملاءها إلى التقدم بطلبات التركيب أو الصيانة من خلال الخط الساخن 19319، أو عبر رقم «واتساب» الرسمي، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العربي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة توشيبا العربي صيانة أجهزة توشيبا العربي مجموعة العربي شركة توشيبا اليابانية خدمات الصيانة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"