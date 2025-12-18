إعلان

الداخلية تضبط شخصًا يروج مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:17 م 18/12/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من الزجاجات المغشوشة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي كما تبين في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

