وسط ما يقرب من 10 محللين ونجوم سابقين للمنتخبات المشاركة بكأس العرب، يجلسون في برنامج "المجلس" لتحليل افتتاح البطولة، خطف المحلل الجزر القمري حسام الدين أحمد الأنظار، عندما وجه له مقدم البرنامج خالد جاسم سؤالًا حول لقاء الافتتاح، ليجيبه بصراحة: "كنت نائمًا".

الصحفي حسام الدين أحمد، الذي لاقت إجابته العفوية رواجًا بين الجماهير العربية وسيلًا من الإشادات، يعتبر الرياضة أكبر من مجرد تنافس، فهي أداة لنشر السلام، وفقًا لما قاله في حوار خاص لمصراوي.

ويقول حسام الدين أحمد إنه لطالما كان الإعلام حلمًا يراوده منذ الطفولة، إذ رآه وسيلة للتغيير الإيجابي، وإلهام الشباب، وتشجيعهم على متابعة طموحاتهم رغم التحديات.

وأضاف في حواره لمصراوي: "الرياضة ليست مجرد منافسة، بل أداة للتقريب بين الناس وكسر الحواجز الثقافية والمجتمعية. من خلال كرة القدم، يمكن تعزيز قيم التعاون والاحترام والتسامح، بما يسهم في نشر ثقافة السلام".

وتأثر حسام الدين أحمد بالبيئة التي نشأ فيها، حيث لم يتخطَّ عدد سكان جزر القمر المليون نسمة، فنشأ في أسرة محبة ومتماسكة، ويقول عن تلك البيئة: "الحياة هناك بسيطة، تقوم على الروابط الاجتماعية والأسرة الممتدة، وتكتسب الطبيعة الخلابة والجزر نفسها مكانة خاصة في تشكيل هويتنا، أما الرياضة فقد لعبت دائمًا دورًا مهمًا في حياة الشباب".

وعن مشاركته في تحليل مباريات كأس العرب، أضاف: "خالد جاسم مقدم معروف نحبه جميعًا، والبرنامج يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع شخصيات من خلفيات مختلفة. عندما تلقيت الدعوة، انتهزت الفرصة وكنت ممتنًا لمن دعاني".

ولاقى رد فعله على سؤاله بشأن مباراة الافتتاح رواجًا في كافة أنحاء الوطن العربي، وتنوعت ردود الفعل بين من قدّر صراحته وفهم الموقف، ومن انتقد عدم متابعته للمباراة، لكنه يعتبرها تجربة صعبة، لكنها علمته قيمة الصدق والشفافية في الإعلام، خاصة أمام من دعاه وملايين المشاهدين، حسبما وصف.

وقال: "في البداية شعرت ببعض القلق، لكنني لم أندم على الصدق، فهو جزء من شخصيتي، وأعتقد أن الجمهور يقدّره على المدى الطويل. وفي جزر القمر، يعرفني الناس بهذه القيم، وبالنسبة للمشجعين في قطر، كان الناس مرحّبين ومتفاهمين للغاية. أشكر جميع مشجعي الفرق المختلفة الذين أظهروا أن العالم العربي موحد بالقيم الإنسانية والأخوية، قدموا لي الدعم وشجعوني على الصدق، مؤكدين أن الصدق أهم من محاولة إرضاء الجميع".

ولا يعد موقف لقاء الافتتاح الوحيد الذي تعرض له حسام الدين أحمد، إذ إنه في أحد اللقاءات سُئل عن زيارته لأي من البلدان العربية، فأجاب بأنه يتمنى زيارة السعودية لأداء مناسك العمرة، وبعدها تلقى دعوة من بعض السعوديين.

وقال حسام الدين أحمد عن هذا الموقف: "اقترح بعض السعوديين ذلك، ومن بينهم اللاعب السعودي السابق ناصر الشمراني، ويبقى تحديد الموعد الآن فقط. وأخيرًا، كرة القدم تلعب دورًا أساسيًا في حياة الشباب، إذ تجمع الناس وتبني روحًا مجتمعية. ومع ذلك، هناك أنشطة أخرى مثل الصيد والموسيقى والرقص التقليدي، لكن كرة القدم تظل الأكثر شعبية".

اقرأ أيضًا:

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع



المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب



