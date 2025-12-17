مدرب زيمبابوي سنواجه مشكلة قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم

تحدث ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي اليوم الأربعاء، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاحية مبارياتهما بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية أزمة منتخب زيمبابوي قبل مواجهة مصر كالتالي:

قال ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي في تصريحات الصحفية نفسها، اليوم الأربعاء، "عندما تتأهل لبطولة فهذا يعني أن لديك فرصة، وعلينا أن نستغل هذه الفرص إلى أقصى حد.. علينا أن نقاتل من أجل بلادنا، ولن نذهب فقط من أجل المشاركة، بل للفوز".

وأضاف مارينيكا، "لدينا أزمة قبل مواجهة منتخب مصر.. لم نتجمع كما قررنا يوم 8 ديسمبر، ولم نتمكن من إحضار جميع اللاعبين المحترفين في أوروبا، والآن لدينا فقط بعض اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين في جنوب أفريقيا".

ويذكر أن منتخب زيمبابوي قد يواجه منتخب مصر في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية