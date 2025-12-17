مارك فيش لمصراوي: لا فرق بين الكبار والصغار في أمم أفريقيا 2025.. وهذه

متابعة- محمد عبدالهادي:

تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوزًا صعبًا علي نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وفاز باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة (2-1) بعدما انتهي الوقت الإصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام فلامنجو

في حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باشو، وارن زائير إيمري، ماركينيوس.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينا، جواو نيفيز.

في الهجوم: لي كينج إن، ديزيري دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل فلامنجو ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليو بيريرا - دانيلو لويز دا سيلفا - جييرمو فاريلا.

خط الوسط الدفاعي: جورجينيو - ايريك بولجار.

خط الوسط الهجومي: ايفرتون - أراسكايتا - جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 7: لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان يطلق تسديدة قوية ولكن يتصدر لها حارس فلامنجو

الدقيقة 9: هدف أول لباريس عن طريق اللاعب فابيان رويز

الدقيقة 11: الحكم يقرر الغاء هدف باريس سان جيرمان بداعي خروج الكرة لكرنية قبل الهدف

الدقيقة 15: سيطرة واستحواذ من جانب لاعبو باريس سان جيرمان

الدقيقة 17: إيريك بولجار لاعب فلامنجو يسدد كرة قوية ويتصدي لها حارس باريس سان جيرمان

الدقيقة 20: جورجينو لاعب فلامنجو يتلقي بطاقة صفراء

الدقيقة 30: تمريرات وساتحواذ من باريس سان جيرمان في منتصف ملعب المباراة

الدقيقة 35: تبديل اضطراري في صفوف باريس سان جيرمان بخروج لي كانج إن ودخول سيني مايولو

الدقيقة 38: كفاراتسخيليا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان في مرمي فلامنجو

الدقيقة 41: هجوم متكرر من لاعبو فلامنجو لإدارك التعادل ودفاعات باريس تتصدي

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف علي فلامنجو

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 50: استحواذ على الكرة للاعبو باريس سان جيرمان ولكن دون خطورة

الدقيقة 56: تبديل أول في صفوف فلامنجو بخروج جورج كارسكال ودخول بيدرو

الدقيقة 62: هدف التعادل لفريق فلامنجو عن طريق اللاعب جورجينو من ركلة جزاء سجلها بنجاح

الدقيقة 70: هجمة خطيرة من لاعبو باريس لتسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوي

الدقيقة 80: فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان يسدد كرة قوية لكن مرت بعيدة عن مرمى فلامنجو

الدقيقة 85: برادلي باركولا لاعب باريس يسدد كرة أخري علي مرمي فلامنجو وتمر بعيدة عن المرمي

الدقيقة 86: بيدرو لاعب فلامنجو يرد بتسديدة علي مرمي باريس ويتصدي لها دفاع باريس سان جيرمان

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+4: نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي والفريقان يتجها للأشواط الإضافية.

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 96: ساؤؤل نيجيز لاعب فلامنجو يحصل علي بطاقة صفراء

الدقيقة 105: نهائية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 110: لاعب فلامنجو لويز أراوخو يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 120: انتهاء الشوط الإضافي الثاني والاتجاه لركلات الترجيح

ركلات الترجيح

باريس سان جيرمان يفوز بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح على فلامنجو البرازيلي ويتوج بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.