شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر إبراهيم عادل وأحمد الشناوي وأحمد عيد، صورهم من مران منتخب مصر، عبر حساباتهم الرسمية بموقع "إنستجرام"، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

كما نشر محمد الشيبي لاعب بيراميدز، صورته من الوصول إلى معسكر منتخب المغرب، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، كما نشر فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، صورته من مران منتخب تونس.

وشارك أمير مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، صورته مع الفنانيين هشام ماجد وشيكو، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأعلن رضا هيكل لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة، رحيله عن حتا الإماراتي لأسباب خاصة، وكتب عبر "إنستجرام": "بعد موسم قصير مع نادي حتا، انتهت رحلتي في الإمارات، كل الشكر والتقدير لإدارة النادي لتفهم قراري على الرحيل، لظروف خاصة وشكرا جزيلا على هذه الفترة التي كنتم لي بمثابة العائلة".

واحتفل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزفافه، مساء اليوم.