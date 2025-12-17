مباريات الأمس
موعد مباراة باريس سان جيرمان و فلامينجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

كتب : مصراوي

01:41 ص 17/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره فلامينجو البرازيلي اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على استاد أحمد بن على.

وتأهل فلامينجو بعد فوزه على فريق بيراميدز في نصف نهائي الكأس بنتيجة هدفين دون رد، ليضرب موعدا في نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام بطل أوروبا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

