بطلق ناري.. مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكي قرب بوسطن

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل أستاذ بمجال علوم الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT" رميا بالرصاص في منزله بضاحية بروكلين الراقية في بوسطن.

وأعلن عن وفاة نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عاما، الثلاثاء، بعد العثور عليه مصابا داخل منزله.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك، إن القضية تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وأوضحت جامعة MIT، أن لوريرو كان أستاذا في قسم العلوم والهندسة النووية وقسم الفيزياء، كما شغل منصب مدير مركز علوم البلازما والاندماج التابع للمعهد.

وأعربت الجامعة، في بيان رسمي، عن تعازيها، قائلة: "أعمق تعازينا لعائلته وطلابه وزملائه وجميع من يشعرون بالحزن لفقدانه".

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع MIT، تركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية.

وانضم لوريرو إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016، بعد أن عمل باحثا في معهد البلازما والاندماج النووي في معهد العلوم والتكنولوجيا في لشبونة، وفقا لما ذكرته الجامعة.

وأكدت MIT، أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق، الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس.

وأضافت الجامعة أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن، التزاما بسير التحقيق الجاري، وفقا لروسيا اليوم.