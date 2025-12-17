إعلان

بطلق ناري.. مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكي قرب بوسطن

كتب : مصراوي

08:32 ص 17/12/2025

نونو لوريرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل أستاذ بمجال علوم الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT" رميا بالرصاص في منزله بضاحية بروكلين الراقية في بوسطن.

وأعلن عن وفاة نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عاما، الثلاثاء، بعد العثور عليه مصابا داخل منزله.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك، إن القضية تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وأوضحت جامعة MIT، أن لوريرو كان أستاذا في قسم العلوم والهندسة النووية وقسم الفيزياء، كما شغل منصب مدير مركز علوم البلازما والاندماج التابع للمعهد.

وأعربت الجامعة، في بيان رسمي، عن تعازيها، قائلة: "أعمق تعازينا لعائلته وطلابه وزملائه وجميع من يشعرون بالحزن لفقدانه".

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع MIT، تركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية.

وانضم لوريرو إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016، بعد أن عمل باحثا في معهد البلازما والاندماج النووي في معهد العلوم والتكنولوجيا في لشبونة، وفقا لما ذكرته الجامعة.

وأكدت MIT، أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق، الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس.

وأضافت الجامعة أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن، التزاما بسير التحقيق الجاري، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نونو لوريرو مقتل مقتل نونو لوريرو مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكي علوم الطاقة النووية الطاقة النووية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور