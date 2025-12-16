"هذا المنتخب سينافس مصر على اللقب".. مصراوي يحاور مدرب أنجولا السابق عن

كتب - نهى خورشيد

تحدث البرازيلي من أصل إسباني بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق، عن توقعه للمنافسة بين فرق المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، موضحاً رأيه في المستوي الحالي للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن.

وقال بيانكي في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنظر إلى أن أي منتخب يتأهل لكأس الأمم، فهذا يدل على أنه بذل جهوداً واستحق ذلك ولديه قدر معين من الإمكانات".

وأضاف: "في رأيي، هناك منتخبان مرشحان بقوة في المجموعة الثانية، وهما مصر وأنجولا، لكن جنوب إفريقيا وزيمبابوي لديهما أيضاً الإمكانية للمنافسة على بطاقة التأهل، رغم أنني أرى أنهما أقل قليلاً من المنتخبين الأولين".

وتابع مدرب أنجولا الأسبق: "مصر دائماً كانت مرجعاً في كرة القدم الإفريقية، لديها منتخب مليء باللاعبين ذوي الخبرة الذين يلعبون في أندية مهمة داخل البلاد وحتى في دوريات قوية أخرى، لديهم أيضاً مدرب ذو خبرة ولديهم كل المقومات لتحقيق أهدافهم".

وواصل حديثه:"لا يمكن التنبؤ دائماً بما سيحدث، لكن حسام حسن لديه خبرة كافية لتدريب منتخب قوي مثل مصر، ويعرف جيداً أجواء الملعب والجماهير كونه لاعب سابق للفراعنة، وهذا أمر مهم جداً"..

وأكمل بيانكي:"من وجهة نظري، نقطة القوة تكمن في أن أغلب اللاعبين يلعبون في أندية كبيرة داخل إفريقيا في مصر، وهم معتادون على المنافسة الإفريقية وعاداتها وخصوصياتها، وأيضاً بوجود أحد أفضل اللاعبين الأفارقة، محمد صلاح".

عن نقاط الضعف قال: "لا أستطيع تحديدها بدقة دون دراسة أعمق للمنتخب أو التواجد بالقرب منهم لمعرفة التفاصيل".

وأتم حديثه قائلاً:"من المتوقع أن يكون "الحصان الأسود" في البطولة هو منتخب أوغندا، أما المرشحين للقب أراهم المغرب ومصر".