ناصف ونجيب ساويرس يتصدران قائمة أكبر 10 عرب لأثرياء أفريقيا 2026

كشفت فوربس وجود حضور عربي قوي في قائمة أثرياء أفريقيا 2026 حيث تصدر الأخين ناصف ونجيب ساويرس قائمة أكبر 10 مليارديرات عرب لأثرياء أفريقيا لعام 2026.





حضور عربي من ثلاث دول بقائمة أثرياء أفريقيا



برز الحضور العربي بقوة في قائمة فوربس لأثرياء إفريقيا لعام 2026، مع تسجيل 10 مليارديرات من مصر والمغرب والجزائر بإجمالي ثروات يُقدّر بـ 32 مليار دولار، ما يعكس ثقل المنطقة داخل خريطة الثروة بالقارة.





مصر تتصدر الحضور العربي لأثرياء أفريقيا



وتتصدر مصر هذا الحضور العربي بعدد 6 مليارديرات، ثم المغرب بـ 3 مليارديرات، تليها الجزائر بملياردير واحد هو يسعد ربراب.





أهم 23 من أغنياء أفريقيا



ويأتي ذلك في وقت سجّلت فيه ثروات المليارديرات في إفريقيا مستوى قياسيًا جديدًا، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات أغنى 23 مليارديرًا إلى نحو 126.7 مليار دولار، بزيادة 21% مقارنة بعام 2025، مدفوعة بانتعاش أسواق الأسهم واستقرار العملات في عدد من الاقتصادات الرئيسية.



تم احتساب الثروات والتصنيف العالمي وفقًا لبيانات قائمة فوربس لمليارديرات العالم، تاريخ الأول من مارس 2026.



ترتيب أكثر 10 مليارديرات عرب بقائمة فوربس أغنياء أفريقيا



أثرياء مصر



1-ناصف ساويرس (مصر)





الثروة: 9.6 مليار دولار

القطاع: الإنشاءات والهندسة

الترتيب: 5 إفريقيًا و362 عالميًا

2- نجيب ساويرس (مصر)



الثروة: 5.6 مليار دولار

القطاع: الاتصالات

الترتيب: 7 إفريقيًا و749 عالميًا



ماذا نعرف عن نجيب ساويرس؟



يُعد نجيب ساويرس من أبرز رجال الأعمال في قطاع الاتصالات، وينتمي إلى واحدة من أغنى العائلات في مصر، إلى جانب شقيقيه ناصف وسميح ساويرس.

بنى ثروته من خلال تأسيس وبيع شركة أوراسكوم تيليكوم في صفقة بمليارات الدولارات عام 2011.

ويترأس حاليًا شركة Orascom TMT Investments التي تستثمر في عدد من الأصول داخل مصر وخارجها.

كما يمتلك مشروعات في قطاع السياحة الفاخرة، من بينها منتجع Silversands في الكاريبي.





3- محمد منصور (مصر)



الثروة: 4 مليارات دولار

القطاع: استثمارات متنوعة

الترتيب: 9 إفريقيًا و1074 عالميًا

يتولى محمد منصور إدارة مجموعة منصور العائلية، التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، وتضم نحو 60 ألف موظف.

بدأ نشاطه في قطاع السيارات عبر تأسيس وكالات جنرال موتورز في مصر عام 1975، لتصبح لاحقًا من أكبر موزعي الشركة عالميًا.



4- يوسف منصور (مصر)



الثروة: 1.8 مليار دولار

القطاع: استثمارات متنوعة

الترتيب: 17 إفريقيًا و2247 عالميًا.





5- ياسين منصور (مصر)



الثروة: 1.4 مليار دولار

القطاع: استثمارات متنوعة

الترتيب: 20 إفريقيًا و2712 عالميًا



6- سميح ساويرس (مصر)



الثروة: 1.4 مليار دولار

القطاع: الخدمات

الترتيب: 20 إفريقيًا و2712 عالميًا.

يعد سميح ساويرس مؤسس ورئيس شركة Orascom Development Holding، المتخصصة في تطوير وتشغيل المنتجعات السياحية في مصر وعدد من الدول، من بينها مونتينيغرو وسويسرا.

وينتمي إلى عائلة ساويرس، حيث يشارك شقيقيه ناصف ونجيب قائمة المليارديرات، كما يمتلكون حصصًا في شركة Orascom Construction.



أثرياء الجزائر



يسعد ربراب وعائلته

الثروة: 3.6 مليار دولار

القطاع: الأغذية والمشروبات

الترتيب: 11 إفريقيًا و1189 عالميًا.

أغنياء (المغرب)

الثروة: 1.7 مليار دولار

القطاع: التمويل والاستثمارات

الترتيب: 18 إفريقيًا و2386 عالميًا

عزيز أخنوش وعائلته

الثروة: 1.6 مليار دولار

القطاع: استثمارات متنوعة

الترتيب: 19 إفريقيًا و2481 عالميًا

أنس الصفريوي وعائلته

الثروة: 1.3 مليار دولار

القطاع: العقارات

الترتيب: 22 إفريقيًا و2858 عالميًا