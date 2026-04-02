الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

بعد موسم واحد.. مسيرة كوكا في الدوري السعودي مهددة بالانتهاء

كتب : محمد خيري

03:45 م 02/04/2026

أحمد كوكا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن احتمالية عدم استمرار المهاجم المصري أحمد حسن كوكا مع فريق الاتفاق، بعد موسم واحد فقط من انضمامه للدوري السعودي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة الاتفاق علقت ملفات تجديد عقود اللاعبين الأجانب في الفريق الأول حتى مايو المقبل، بهدف التريث حتى تتضح ميزانية النادي للموسم الجديد.

وتنتهي عقود عدد من اللاعبين الأجانب بنهاية الموسم الجاري، من بينهم الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمصري أحمد حسن كوكا، والمدافعون الإسكتلندي جاك هيندري والكولومبي فرانسيسكو كالفو.

غموض موقف كوكا مع الاتفاق

وأشارت التقارير إلى أن فينالدوم هو اللاعب الأجنبي الوحيد المتوقع تجديد عقده، في حين تقلصت فرص استمرار كوكا بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه، إضافة إلى كثرة إصاباته خلال الموسم.

وشارك كوكا في 11 مباراة فقط بدوري روشن السعودي هذا الموسم، غاب خلالها عن 16 مباراة أخرى لأسباب إصابة أو قرار فني، بمجموع دقائق لعب لم يتجاوز 575 دقيقة، وسجل هدفًا واحدًا ولم يصنع أي أهداف.

