رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاط صانعة المحتوى نشرت مقاطع فيديو غير لائقة إلى جانب أداء حركات استعراضية تحت زعم القيام بأعمال منزلية، بصورة اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة مركز شرطة المنيا، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر المقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

