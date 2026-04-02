عاد اسم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، للظهور من جديد على الساحة الرياضية المصرية، وذلك منذ رحيله عن الأهلي.

رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

رحل وسام أبو علي عن الأهلي في يوليو 2025، وانتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي، وذلك بعدما لعب 59 مباراة رفقة الأحمر وسجل 38 هدفا وصنع 10 أهداف آخرين.

هل يعود وسام أبو علي للأهلي؟

انتشرت أبناء عن عودة وسام أبو علي للأهلي من جديد بعد شرائه عقارا جديدا في مصر وحاجة الأحمر لمهاجم جديد، بعد اقتراب رحيل كامويش.

وكشف جاكوب كروجر وكيل أعمال وسام أبو علي، إمكانية عودة اللاعب للأهلي من عدمها، وقال في تصريحات لقناة "أون": "لقد عاش وسام أياما رائعة في مصر، وإمكانية عودته للدوري المصري تبقى واردة بشدة".

وأضاف: "لن أقول أي شيء في الوقت الحالي، لكن من الوارد حدوث أشياء جديدة تخص مستقبل اللاعب".

وسام أبو علي يشتري عقارا في مصر

اشترى وسام أبو علي عقارا في القاهرة منذ فترة، ونشر صورته داخله عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل يومين.

