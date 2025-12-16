مباريات الأمس
لاعب ويلدستون الإنجليزي لمصراوي: "أتمنى أن يركز الاتحاد المصري على المحترفين بالخارج"

كتب : هند عواد

08:51 م 16/12/2025
تحدث المحترف المصري عبد الرحمن علي، لاعب ويلدستون الإنجليزي، الناشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الرابعة، عن رغبته في تمثيل منتخب مصر.

وخاض عبد الرحمن علي 10 مباريات خلال الموسم الحالي مع فريق الرديف، سجل خلالها هدفين وصنع 10 أهداف، كما شارك في مران الفريق الأول.

وقال عبد الرحمن علي في تصريح خاص لمصراوي: "أتمنى الفرصة في منتخب مصر، وأتمنى من اتحاد الكرة المصري التركيز على اللاعبين المحترفين في الخارج".

عبد الرحمن علي ويلدستون الإنجليزي الدوري الإنجليزي

