سحب 836 رخصة وضبط 1111 مخالفة وعدم ارتداء الخوذة ورفع 53 مركبة متروكة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتمكنت أجهزة الأمن من سحب 836 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وتفعيل لوائح وقوانين المرور ضد المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار وحدات المرور على مستوى الجمهورية في استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تواصل الوزارة تقديم خدمة التقديم الإلكتروني لتركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع «بوابة مرور مصر» للمركبات ذات التراخيص السارية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1111 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث ناشدت وزارة الداخلية قائدي الدراجات الالتزام بارتداء الخوذة، وقائدي السيارات الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث، وتجنب المساءلة القانونية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، ونجحت في رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالتزامن مع حملات موسعة شنتها الإدارة العامة لمرور الجيزة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات المهملة.

وجاءت الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، والأحياء، وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لإعادة الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.