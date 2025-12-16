ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.68 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.88 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 55.71 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.89 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك القاهرة: 55.63 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.83 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 55.64 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.85 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و55.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش.