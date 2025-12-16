الداخلية: ضبط 26 شركات سياحية غير قانونية تعمل من شقق سكنية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 26 شركة سياحة تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام – شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات غير المرخصة بمزاولة نشاطها في مجال السياحة، بالمخالفة للقانون، والنصب على المواطنين.

وتبين من التحريات أن تلك الشركات تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، حيث قامت بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ورحلات مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر داخل مقراتها على عدد من الأختام، وصور جوازات سفر، وتذاكر طيران، وتأشيرات لرحلات دينية، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، إلى جانب أوراق دعائية وإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع تكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات "حج – عمرة – برامج سياحية".

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل