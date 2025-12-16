أصدرت هيئة ميناء دمياط، قرارًا جديدًا بشأن أصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من الميناء والسارية.

وأعلنت الهيئة، أنه اعتبارًا من العام الميلادي الجديد 2026 سيتم إتاحة الخدمات الآلية للحاصلين على ترخيص مزاولة أي نشاط له علاقة بشاحنات النقل ويُحصل منه فاتورة كاشير.

وأوضح منشور الهيئة، أن من الخدمات الآلية المتاحة على البوابة الإلكترونية:

- الاطلاع على فواتير الكاشيرات التي سددها بهيئة الميناء بشكل تفصيلي وإجمالي.

- طباعة نسخة من فاتورة الكاشير الخاصة به شريطة الاشتراك في الخدمة وسداد الرسوم المالية المقررة نظير هذه الخدمة.

- حال رغبة العملاء الموضحين بالبند رقم (1) عدم الاشتراك في الخدمة، يحق للعميل صاحب الشأن ومن له علاقة بالشاحنة بالتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة للحصول على نسخة من الفاتورة أو الفواتير التي يريد طباعتها مع قيامه بسداد الرسوم المالية بإدارة الإصدار الآلي.

