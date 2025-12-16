الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالعملة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت جهودها عن ضبط مبالغ مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه.

وتمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.