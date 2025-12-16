إعلان

الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالعملة

كتب : علاء عمران

11:23 ص 16/12/2025

تجار العُملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت جهودها عن ضبط مبالغ مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه.

وتمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجارة العملة اتجار غير مشروع بالعملة وزارة الداخلية حملات امنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026