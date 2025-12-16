إعلان

ترامب يُطالب BBC بـ10 مليارات دولار تعويضًا عن تهمة التشهير

كتب : مصراوي

06:05 ص 16/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يُطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلل.

وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها ترامب في فلوريدا بالحصول على تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

وقال ترامب، إن "بي بي سي" أظهرته متحدثًا بغير ما قاله، وفقا للعربية.

كانت "بي بي سي" قدّمت اعتذارًا بسبب توليف لخطاب لترامب أعطى انطباعًا في وثائقي بأنه دعا إلى عمل عنفي قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.

وقبل بضعة أسابيع، أعلن ترامب أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار.

وتشهد الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما" الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.

وبعث رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه برسالة شخصية إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس البالغ 79 عاما.

قال ناطق باسم محامي الجمهوري: "لقد شوّهت بي بي سي التي كانت تحظى باحترام في السابق وأصبحت الآن بلا مصداقية، سمعة الرئيس ترامب من خلال تغيير خطابه عمداً وبسوء نية وبطريقة خادعة بهدف واضح هو التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأضاف: "لدى بي بي سي تاريخ طويل في تضليل جمهورها في تغطيتها للرئيس ترامب، خدمة لأجندتها السياسية اليسارية"، وفقا للعربية.

الرئيس الأمريكي ترامب بي بي سي تهمة التشهير هيئة الإذاعة البريطانية الرئيس ترامب

