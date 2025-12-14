أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر، لمباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره النيجيري، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد مباراة نيجيريا هي الودية الأخيرة، التي سيخوضها الفراعنة، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري بالمغرب.

والنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، في المغرب، تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

ويطمح المنتخب المصري خلال المشارك في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2025، في استعادة لقبه القاري الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر تتويج للفراعنة باللقب في نسخة 2010، بعد الفوز على غانا في النهائي بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025

سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟