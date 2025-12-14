مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 0
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"استعدادا لأمم أفريقيا".. تذكرتي تعلن فتح باب حجز التذاكر لمباراة مصر ونيجيريا الودية

كتب - يوسف محمد:

09:41 م 14/12/2025

مران منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر، لمباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره النيجيري، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد مباراة نيجيريا هي الودية الأخيرة، التي سيخوضها الفراعنة، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري بالمغرب.

والنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، في المغرب، تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

ويطمح المنتخب المصري خلال المشارك في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2025، في استعادة لقبه القاري الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر تتويج للفراعنة باللقب في نسخة 2010، بعد الفوز على غانا في النهائي بهدف دون مقابل.

منتخب مصر مصر ونيجيريا تذكرتي

