استقبلت مستشفى القصر العيني التعليمي (الفرنساوي) وفدًا رسميًا رفيع المستوى من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي بجمهورية الصين الشعبية، في زيارة هدفت إلى التعارف وتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وضمّ الوفد الصيني كلًا من وانغ يونفو، أمين لجنة الحزب ومدير لجنة الصحة بمقاطعة هوبي، وتشاو هونغ فا نائب مدير مكتب الوقاية من الأمراض ومكافحتها بالمقاطعة، وشو لينغ مديرة إدارة التبادل والتعاون الخارجي بلجنة الصحة، وتانغ هوي تشين مفوض التفتيش الصحي، إلى جانب هوانغ كاي أمين لجنة الحزب بمستشفى الشعب بمقاطعة هوبي، وشيونغ قوه ليانغ أمين لجنة الحزب بمستشفى الأمومة والطفولة بالمقاطعة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور إيهاب الشيحي، مدير مستشفى القصر العيني التعليمي (الفرنساوي)، والدكتور وليد البوشي نائب مدير المستشفى، والدكتور ديفيد ظريف نائب مدير المستشفي، والدكتورة إيمان عبد الهادي أستاذ أمراض الباطنة، حيث رحّبوا بالوفد وأكدوا أهمية الزيارة في دعم علاقات التعاون الصحي والعلمي بين مصر والصين.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة ميدانية داخل المستشفى شملت المرور على عيادات الفحص الشامل وعيادات الطب الرياضي، ثم زيارة وحدة الكُلى، حيث اطّلع الوفد على غرف الغسيل الكلوي والأجهزة الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمة العلاجية، إلى جانب زيارة قسم الأشعة، والتعرّف على إمكاناته المتقدمة، بما في ذلك أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية، حيث حرص أعضاء الوفد على متابعة الأجهزة المستخدمة بدقة، والاطلاع على آليات التشغيل والخدمات التشخيصية، خاصة ما يتعلق بخدمات الرنين المغناطيسي وبدايات تطويرها داخل المستشفى.

وتأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الذي أكد حرص الكلية ومستشفياتها على دعم جميع أوجه التعاون الدولي، بما يسهم في تطوير البحث العلمي، وتبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الشيحي أن مستشفى القصر العيني التعليمي يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع شبكة شراكاته الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة المستشفيات الجامعية، وبحث فرص تنفيذ برامج تدريبية وتبادلات علمية مشتركة للأطقم الطبية والتمريضية، بما يعزز من جودة الأداء الطبي ويرسّخ مكانة القصر العيني كمؤسسة طبية وتعليمية رائدة.

