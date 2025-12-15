إعلان

نقيب البيطريين: سلامة الغذاء مهنة الطب البيطري.. وهذه أسباب فشل الشركات

كتب : محمد شاكر

11:51 م 15/12/2025

الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، وجود تنسيق بين النقابة وهيئة سلامة الغذاء خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال حسن: "كان هناك اتصال بيني وبين الدكتور طارق الهوبي لإجراء هذا التنسيق، واتفقنا على اللقاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حسن: "إن مهنة سلامة الغذاء هي مهمة الطب البيطري، وهذا أمر حقيقي. مؤكدا أن الدكتور طارق الهوبي كإدارة لديه عدد من كوادر الطب البيطري، ولكن دوري سيكون نقل الصورة على طبيعتها للناس التي تهاجم دورنا باعتباره مهمشًا".

وتحدث عن إدارته لشركته الخاصة بالتوازي مع النقابة، قائلًا: "لدينا نظام مؤسسي في الشركة يجعلها تعمل بشكل طبيعي دون وجودي؛ لأننا في 2025 لدينا خطة لعام 2026 بالكامل".

وأكمل نقيب البيطريين: "فشل أي شركة يأتي من إدارة الرجل الواحد "وان مان شو"؛ لأن الشركة في هذا الوقت لن تتطور"، مؤكدًا وجود تقارير يومية وشهرية وربع سنوية في إطار الثواب والعقاب.

وختم حسن بقوله: "إننا نصرف أرباحًا كبيرة، وبالتالي هناك محاسبة في آخر العام"، مؤكدًا أن رأس مال الشركة هو الموظف.

سلامة الغذاء

