"نصحته بالبقاء".. فان دايك يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

تصدر النجم المصري محمد صلاح، حديث الصحف العالمية وجمهور كرة القدم في الساعات الماضية، وذلك عقب مشاركته في مباراة ليفربول وبرايتون أمس السبت، وانتهاء أزمته مع مدرب الفريق آرني سلوت.

وكان صلاح قد جلس بديلًا لثلاث مباريات متتالية قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ضد مدربه ليقوم باستبعاده من مباراة الانتر، ولكن تم السيطرة على الأزمة وشارك اللاعب بشكل طبيعي في مباراة الأمس.

كيف تفاعل جمهور ليفربول على مشاركة محمد صلاح؟

تفاعل رواد السوشيال ميديا على مشاركة صلاح، حيث كتب الجماهير علي منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا:

"في الحقيقة محمد صلاح حمل ليفربول على كتفيه منذ اليوم الأول، إنه يستحق الأفضل، أنا سعيد لأجله".

وكتب مشجع: "أحب محمد صلاح، فسنواته الثماني في ليفربول جعلته من بين أعظم لاعبي النادي".

وقال آخر: "الجميل في أزمة محمد صلاح إنه لم يرد على إهانات جيمي كاراجر وترك الجمهور يرد عليه فكانت عاصفة من الحب للملك المصري".

وكتب مشجع: "أداء رائع للغاية من محمد صلاح، ياله من تأثير مذهل".

وكتب آخر: "لا يوجد لاعب أعظم من أي نادٍ، لكن هناك بعض اللاعبين الذين يستحقون الاحترام والمحبة لما قدموه وحققوه لليفربول: محمد صلاح واحد منهم.

بينما دافع أحد المشجعين عن انتقاد الإعلام لصلاح دون غيره وكتب: "لا يقدم ايزاك أي شيء للفريق في الوقت الحالي ومع ذلك فان اسم محمد صلاح هو الوحيد الذي يظهر في وسائل الإعلام كل يوم".

