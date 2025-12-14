مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"لا أستطيع التنفس".. سيارة الإسعاف تنقذ نجم نيوكاسل من إصابة قوية

كتب : محمد القرش

08:13 م 14/12/2025

دان بيرن لاعب نيوكاسل يونايتد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة "ديربي التاين وير" إصابة قوية لمدافع نيوكاسل يونايتد، دان بيرن، الذي نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى بسيارة إسعاف، بعد مواجهة فريقه أمام الغريم التقليدي سندرلاند، والتي انتهت بخسارة "الماجبيز" بهدف نظيف اليوم الأحد.

واضطر الجهاز الفني لنيوكاسل لإجراء تبديل اضطراري قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وتحديدا في الدقيقة 42، بعدما سقط المدافع متأثرا بإصابة مؤلمة في الضلوع، استدعت تدخل الطاقم الطبي ونقله فوراً لتلقي الرعاية اللازمة خارج حدود الملعب.

وكشفت تقارير شبكة "سكاي سبورتس" عن كواليس اللحظات الأخيرة للاعب في الملعب، مشيرة إلى أن بيرن اشتكى للجهاز الطبي ومقاعد البدلاء من صعوبة بالغة في التنفس وعدم القدرة على التقاط أنفاسه بشكل طبيعي، وذلك إثر تدخل مشترك والتحام قوي مع نوردي موكيلي، مدافع سندرلاند.

وتأتي هذه الإصابة لتضاعف أزمة نيوكاسل في الديربي، حيث خسر 3 نقاط بجانب أحد ركائزه الدفاعية الأساسية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دان بيرن نيوكاسل يونايتد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة