"لا أستطيع التنفس".. سيارة الإسعاف تنقذ نجم نيوكاسل من إصابة قوية

شهدت مباراة "ديربي التاين وير" إصابة قوية لمدافع نيوكاسل يونايتد، دان بيرن، الذي نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى بسيارة إسعاف، بعد مواجهة فريقه أمام الغريم التقليدي سندرلاند، والتي انتهت بخسارة "الماجبيز" بهدف نظيف اليوم الأحد.

واضطر الجهاز الفني لنيوكاسل لإجراء تبديل اضطراري قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وتحديدا في الدقيقة 42، بعدما سقط المدافع متأثرا بإصابة مؤلمة في الضلوع، استدعت تدخل الطاقم الطبي ونقله فوراً لتلقي الرعاية اللازمة خارج حدود الملعب.

وكشفت تقارير شبكة "سكاي سبورتس" عن كواليس اللحظات الأخيرة للاعب في الملعب، مشيرة إلى أن بيرن اشتكى للجهاز الطبي ومقاعد البدلاء من صعوبة بالغة في التنفس وعدم القدرة على التقاط أنفاسه بشكل طبيعي، وذلك إثر تدخل مشترك والتحام قوي مع نوردي موكيلي، مدافع سندرلاند.

وتأتي هذه الإصابة لتضاعف أزمة نيوكاسل في الديربي، حيث خسر 3 نقاط بجانب أحد ركائزه الدفاعية الأساسية.