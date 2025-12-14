الخارجية الأمريكية: سنحاسب كل من يؤذي أو يهدد المواطنين الأمريكيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن الولايات المتحدة ستحاسب كل من يؤذي أو يهدد المواطنين الأمريكيين.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الوزير السوري شدد خلال الاتصال، على التزام الحكومة السورية بتقويض تنظيم الدولة والعمل على القضاء عليه.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني ونظيره الأمريكي أكدا أن العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة تدمر تمثل محاولة لزعزعة العلاقة السورية–الأمريكية.

وأشارت الخارجية السورية، إلى أن الجانبان شدد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات المتطرفة.