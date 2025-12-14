مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 0
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

"وفاء الأصدقاء".. هندرسون يسجل لبرينتفورد ويخلد ذكرى جوتا (صور)

كتب : محمد القرش

08:56 م 14/12/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هندرسون يحتفل على طريقة صديقه الراحل جوتا
  • عرض 5 صورة
    هندرسون يحتفل على طريقة صديقه الراحل جوتا
  • عرض 5 صورة
    احتفال هندرسون
  • عرض 5 صورة
    احتفال هندرسون

في ليلة طغت عليها المشاعر الإنسانية، خطف النجم المخضرم جوردان هندرسون الأنظار والقلوب خلال مباراة فريقه برينتفورد أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بلمسة وفاء لزميله السابق.

ونجح هندرسون في تسجيل الهدف الأول لبرينتفورد، ليفك شفرة دفاعات ليدز، لكن اللحظة الأهم جاءت بعد الهدف مباشرة، فبدلا من الاحتفال الصاخب، اختار القائد السابق لليفربول تخليد ذكرى صديقه وزميله السابق، النجم البرتغالي دييجو جوتا، الذي توفي يوم 3 يوليو 2025.

وفاجأ هندرسون الجميع بالجلوس على أرضية الملعب وتقليد طريقة الاحتفال الشهيرة الخاصة بـ "جوتا" (احتفال ألعاب الفيديو)، موجهاً رسالة وداع مؤثرة لروح اللاعب الراحل، ومؤكدا أن ذكراه ستظل حية في الملاعب.

ولاقت هذه اللفتة تفاعلا واسعا من الجماهير في المدرجات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بوفاء هندرسون للعلاقة القوية التي جمعته بـ جوتا خلال السنوات التي قضياها معا داخل جدران أنفيلد.

وانتهت مباراة برينتفورد وليدز يونايتد بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوردان هندرسون برينتفورد

