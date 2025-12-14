"وفاء الأصدقاء".. هندرسون يسجل لبرينتفورد ويخلد ذكرى جوتا (صور)

"موقف مرموش".. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على كريستال بالاس

في ليلة طغت عليها المشاعر الإنسانية، خطف النجم المخضرم جوردان هندرسون الأنظار والقلوب خلال مباراة فريقه برينتفورد أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بلمسة وفاء لزميله السابق.

ونجح هندرسون في تسجيل الهدف الأول لبرينتفورد، ليفك شفرة دفاعات ليدز، لكن اللحظة الأهم جاءت بعد الهدف مباشرة، فبدلا من الاحتفال الصاخب، اختار القائد السابق لليفربول تخليد ذكرى صديقه وزميله السابق، النجم البرتغالي دييجو جوتا، الذي توفي يوم 3 يوليو 2025.

وفاجأ هندرسون الجميع بالجلوس على أرضية الملعب وتقليد طريقة الاحتفال الشهيرة الخاصة بـ "جوتا" (احتفال ألعاب الفيديو)، موجهاً رسالة وداع مؤثرة لروح اللاعب الراحل، ومؤكدا أن ذكراه ستظل حية في الملاعب.

ولاقت هذه اللفتة تفاعلا واسعا من الجماهير في المدرجات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بوفاء هندرسون للعلاقة القوية التي جمعته بـ جوتا خلال السنوات التي قضياها معا داخل جدران أنفيلد.

وانتهت مباراة برينتفورد وليدز يونايتد بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.