"خلافات تتحول إلى حمام دم".. تفاصيل مقتل شاب على يد 3 أشخاص بالقليوبية

أسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها شبرا الخيمة، بعدما تحوّلت خلافات عائلية إلى حمام دم، انتهى بحكم حاسم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا لشقيقين ونجل أحدهما، عقب تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، ليُطوى فصل دامٍ من الرعب الذي عاشه أهالي المنطقة.

محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، قضت بإجماع الآراء بإعدام المتهمين شنقًا، بعد إدانتهم باستعراض القوة وترويع المواطنين، وقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

- من الإحالة إلى قفص الاتهام

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: سيد أ. ا. ن (20 عامًا – عامل)، وأحمد أ. ن، ومحمد أ. ن، في القضية رقم 7578 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1239 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في جريمة قتل بشعة هزّت الشارع القليوبي.

- استعراض قوة وبث للرعب

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين، في 11 يناير 2025، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف أمام المجني عليه فوده محمد السعيد حسن وأمام قاطني شارع محمود العطار بمنطقة بيجام، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات للاعتداء، ما تسبب في بث الرعب وتكدير السلم والأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

- جريمة مع سبق الإصرار

لم تقف الواقعة عند حدود التهديد، إذ أضاف أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتل المجني عليه، على خلفية خلافات زوجية وعائلية سابقة، وأعدّوا لذلك سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» وأسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من وجوده فيه.

وبمجرد أن ظفروا بالمجني عليه، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه في أنحاء متفرقة من جسده، بينما تواجد المتهمان الآخران على مسرح الجريمة لتأمين الاعتداء ومنع إغاثته. ولم يكتفوا بذلك، بل واصلوا التعدي عليه بإطلاق طلقات أخرى واستخدام أسلحة بيضاء، حتى سقط غارقًا في دمائه، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، وفق ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

- أسلحة دون ترخيص

وكشفت التحقيقات حيازة المتهمين، بغير ترخيص، سلاحًا ناريًا غير مرخص "فرد خرطوش"، وذخيرتين، وسلاحًا أبيض "مطواة"، وعصا خشبية، دون أي مسوغ قانوني.

- حكم يطوي صفحة الدم

وبعد جلسات مطوّلة وسماع المرافعات، وورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإعدام المتهمين شنقًا، ليكون نهاية قانونية لجريمة هزّت الشارع، ورسالة حاسمة بأن العدالة لا تتهاون مع من يحوّل الخلافات العائلية إلى جرائم قتل.