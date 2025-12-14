"هل كان ثمنًا لصمتك؟".. هجوم متبادل بين ريو فيرديناند وجيمي كاراجر بسبب

رسالة إيجابية من أرني سلوت لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

عاد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول حين دفع به المدير الفني أرني سلوت بديلاً بعد مرور (26) دقيقة من عمر مباراتهم أمام برايتون بعد إصابة زميله جو جوميز.

أرني سلوت كان قد استبعد محمد صلاح من قائمة فريق ليفربول الماضية التي واجهت إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا على خلفية أزمة تصريحات النجم المصري بعد جلوسة على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

ليفربول فاز بهدفين نظيفين على نظيره برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي سجلهما هوجو إيكيتيكي بعدما صنع له محمد صلاح الهدف الثاني.

وأصبح صلاح عقب المباراة أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى المساهمة 277 رفقة ليفربول محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

صلاح الذي حصل على ثان أعلى تقييم باللقاء (8.2) بعد زميله هوجو إيكيتيكي (9) سدد ثلاث كرات على المرمى فيما أهدر فرصة تسجيل فيما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

وأرسل اللاعب المصري الدولي تمريرة حاسمة وأخرى مفتاحية لزملائه فيما أرسل كرة عرضية واحدة وكانت صحيحة ومرر (32) مرة للكرة من بينها (27) تمريرة صحيحة أرسل منهن (25) تمريرة لمنتصف ملعب الخصم من بينهن (21) تمريرة صحيحة مقابل (7) تمريرات بمنتصف ملعبه من بينهن (6) صحيحة.

صاحب الـ 33 عامًا أرسل (3) كرات طولية من بينهن كرتين صحيحتين بينما قام بمراوغة واحدة صحيحة من أصل 3 وفاز بـ (3) التحامات أرضية من أصل (5) خاضهم كما فاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

