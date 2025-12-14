رينارد يوجه رسالة غريبة لمدرب الأردن: "عليك أن تتمهل"

"حمل ليفربول على كتفيه".. ماذا قال جمهور ليفربول عن أزمة محمد صلاح؟

تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين، عندما يواجه منتخب الأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن: "حضرنا إلى هنا لتحقيق شيء ما وليس لمغادرة البطولة من نصف النهائي وكل تفكيرنا هو التأهل للمباراة النهائية".

وواصل: "مواجهة الأردن بالتأكيد ستكون صعبة، فنحن الأن نلعب في الأدوار الإقصائية والمباريات تكون متقاربة في المستوى لرغبة الجميع في التأهل والوصول للنهائي".

وأضاف رينارد: "جمال السلامي مدرب الأردن هو زميل سابق، وهو شخص مجتهد وصاحب عين ثاقبة في اختيار اللاعبين".

وأردف: "أمضينا وقتًا سويًا عندما كنت أدرب المغرب، ولكن عليه أن يتمهل الأن في مباراتنا ويتوقف قليلًا".

واختتم رينارد برسالة للاعبي السعودية: " أنتم تعرفون لماذا أتينا إلي هنا، وعلينا تحقيق ما أتينا لأجله".

