مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

رينارد يوجه رسالة غريبة لمدرب الأردن: "عليك أن تتمهل"

كتب : محمد عبد الهادي

01:56 م 14/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (1)
  • عرض 10 صورة
    هيرفي رينارد داخل غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    هيرفي رينارد
  • عرض 10 صورة
    هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا
  • عرض 10 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (3)
  • عرض 10 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (2)
  • عرض 10 صورة
    المنتخب السعودي
  • عرض 10 صورة
    منتخب السعودية (1)
  • عرض 10 صورة
    استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين، عندما يواجه منتخب الأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن: "حضرنا إلى هنا لتحقيق شيء ما وليس لمغادرة البطولة من نصف النهائي وكل تفكيرنا هو التأهل للمباراة النهائية".

وواصل: "مواجهة الأردن بالتأكيد ستكون صعبة، فنحن الأن نلعب في الأدوار الإقصائية والمباريات تكون متقاربة في المستوى لرغبة الجميع في التأهل والوصول للنهائي".

وأضاف رينارد: "جمال السلامي مدرب الأردن هو زميل سابق، وهو شخص مجتهد وصاحب عين ثاقبة في اختيار اللاعبين".

وأردف: "أمضينا وقتًا سويًا عندما كنت أدرب المغرب، ولكن عليه أن يتمهل الأن في مباراتنا ويتوقف قليلًا".

واختتم رينارد برسالة للاعبي السعودية: " أنتم تعرفون لماذا أتينا إلي هنا، وعلينا تحقيق ما أتينا لأجله".

إقرأ أيضًا..

ترتيب مصر؟.. منصة أوبتا تتوقع نسب فوز المنتخبات بأمم إفريقيا

"لن تسير وحدك".. حساب الدوري الإنجليزي يدعم محمد صلاح بهذه الطريقة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هيرفي رينارد مدرب السعودية هيرفي رينارد منتخب السعودية كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة