"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

سواريز يتسبب في حذف "نجمتين" من قميص الأوروجواي بمونديال 2026

رغم الإقصاء المبكر.. منتخب مصر ضمن قائمة الأكثر وصولًا إلى نصف نهائي كأس

أثارت رباب صلاح، شقيقة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، الجدل في الساعات الماضية بعدما نشرت صورة جديدة تخص شقيقها صلاح.

وكان محمد صلاح قد شارك في مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت أمس السبت بالدوري الانجليزي، وذلك بعد أزمته الاخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

وتمكن صلاح من المساهمة في هدف ليفربول الثاني الذي سجله زميله إيكيتيكي، لينفرد برقم قياسي جديد بعدما بات أكثر لاعب يساهم في أهداف لفريق واحد متخطيًا واين روني.

ونشرت رباب صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي صورة لترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة والتي يتصدرها شقيقها، وعلقت علي الصورة: "هو حد كان عنده شك؟".

إقرأ أيضًا..

ترتيب مصر؟.. منصة أوبتا تتوقع نسب فوز المنتخبات بأمم إفريقيا

"لن تسير وحدك".. حساب الدوري الإنجليزي يدعم محمد صلاح بهذه الطريقة