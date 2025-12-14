مباريات الأمس
"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

كتب : محمد عبد الهادي

10:57 ص 14/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (4)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (9)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (6)
  • عرض 14 صورة
    زينة تدعم محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (10)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (11)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (6)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (8)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (2)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (4)
  • عرض 14 صورة
    شقيقة محمد صلاح (2)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (5)

أثارت رباب صلاح، شقيقة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، الجدل في الساعات الماضية بعدما نشرت صورة جديدة تخص شقيقها صلاح.

وكان محمد صلاح قد شارك في مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت أمس السبت بالدوري الانجليزي، وذلك بعد أزمته الاخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

وتمكن صلاح من المساهمة في هدف ليفربول الثاني الذي سجله زميله إيكيتيكي، لينفرد برقم قياسي جديد بعدما بات أكثر لاعب يساهم في أهداف لفريق واحد متخطيًا واين روني.

ونشرت رباب صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي صورة لترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة والتي يتصدرها شقيقها، وعلقت علي الصورة: "هو حد كان عنده شك؟".

شقيقة محمد صلاح

محمد صلاح شقيقة محمد صلاح ليفربول رباب صلاح

