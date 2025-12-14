علاج الإنفلونزا.. هيئة الدواء تحدد الجرعات والصحة تكشف عن "أمر خطر"

كشفت هيئة الدواء المصرية عن جرعات الدواء المخصص للوقاية وعلاج الإنفلونزا الموسمية (أ و ب)، بالتزامن مع انتشار الفيروس وارتفاع حالات الإصابة، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية والجرعات المقررة لكل فئة عمرية.

وأوضحت هيئة الدواء أن الدواء يُستخدم للوقاية من العدوى لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر، ولعلاج الحالات الحادة غير المصحوبة بمضاعفات لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم أسبوعين فأكثر والذين ظهرت عليهم الأعراض خلال 48 ساعة من الإصابة.

وأشارت إلى أن الدواء لا يغني عن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، ولا يُنصح به للمرضى المصابين بالفشل الكلوي في مراحله النهائية والذين لا يخضعون لغسيل الكلى.

‏‎أوضحت الهيئة أن جرعات البالغين وكبار السن للوقاية بعد التعرض تكون 75 مجم مرة يوميًا لمدة 7-10 أيام بعد آخر تعرض، وللوقاية قبل التعرض تكون 75 مجم يوميًا طوال فترة نشاط الإنفلونزا أو لمدة أسبوعين بعد التطعيم، وأثناء تفشي المرض في المؤسسات تكون 75 مجم يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل وأسبوع بعد آخر حالة معروفة.

أما علاج الإنفلونزا فيكون بجرعة 75 مجم مرتين يوميًا بأسرع وقت بعد ظهور الأعراض، والمدة المعتادة للعلاج 5 أيام وقد تمتد إلى 10 أيام للمرضى ذوي الحالات الشديدة أو نقص المناعة، مع ملاحظة أنه لا يُنصح حاليًا باستخدام جرعات أعلى حتى للمرضى ذوي المناعة الضعيفة أو الحالات الشديدة.

‏‎وأشارت الهيئة إلى أن الأطفال والرضع يتلقون جرعات مخصصة حسب العمر والوزن، حيث تكون جرعات الوقاية مختلفة عن العلاج في عدد مرات تناول الدواء فقط، وتشمل الرضع من 3 إلى أقل من 9 أشهر 3 مجم/كجم مرة يوميًا، والرضع من 9 أشهر فأكثر 3-3.5 مجم/كجم مرة يوميًا.

أما الأطفال والمراهقون فتتراوح الجرعات من 30 مجم للأطفال الأقل من 15 كجم، إلى 75 مجم للأطفال الأكبر من 40 كجم مرة يوميًا للوقاية، ومرتين يوميًا للعلاج.

‏‎كما أوضحت الهيئة أن مدة الوقاية تختلف حسب نوع التعرض، حالة التطعيم، وجود نقص المناعة، وخطر حدوث مضاعفات خطيرة، حيث تكون مدة الوقاية في حالة التعرض المنزلي أو المجتمعي 7 أيام من آخر تعرض معروف، بينما تكون مدة الوقاية في حالة تفشي المرض في المؤسسات أسبوعين على الأقل، وأسبوع بعد آخر حالة تم تشخيصها.

‏‎وأكدت أن الأشكال الدوائية المتوفرة في مصر تشمل كبسولات جيلاتينية صلبة 75 مجم، مسحوق أو بودرة لعمل معلق فموي 60 مجم/5 مل، وحبيبات لعمل معلق فموي 12 مجم/مل، مشددةً على ضرورة الالتزام بالجرعات المقررة واستشارة الطبيب عند الضرورة، خصوصًا للفئات ذات الحالات الخاصة أو المرضى ذوي المناعة الضعيفة.

تحذير من "استهلاك غير مبرر"

بدوره، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إن "هناك استهلاكًا غير صحي وغير مبرر للمضادات الحيوية".

وأشار "عبدالغفار" إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الاستهلاك الخاطئ للمضادات الحيوية قد يكون أخطر من الإصابة الفيروسية.

وشدد على ضرورة ألا يتم استخدام المضادات الحيوية في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، إلا بعد الرجوع للطبيب.

