أعلن الاتحاد المصري للجولف (EGF)، برئاسة عمر هشام طلعت، تعيين الخبير البريطاني ستيوارت كلايتون، عضو رابطة محترفي الجولف (PGA)، مديرًا فنيًا للمنتخبات الوطنية ومسؤولًا عن برامج تطوير اللعبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالأداء الفني وبناء منظومة تطوير مستدامة للجولف في مصر.

يمتلك كلايتون خبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عامًا في تدريب النخبة وتطوير مسارات اللاعبين، حيث شغل مناصب قيادية بارزة، من بينها مدير مسارات التطوير والتدريب في اتحاد الجولف الاسكتلندي، ومدير تدريب المدربين في «أكاديمية IMG» بفلوريدا، ورئيس قسم التعليم في أكاديمية «جولف زون ليدبيتر» العالمية، إلى جانب عمله مستشارًا لهيئة «R&A» في عدد من الدول الأفريقية.

ويحمل كلايتون صفة المحترف الزميل في رابطة محترفي الجولف، ومدرب «ماستر» معتمد من «ليدبيتر»، كما تم اختياره ضمن أفضل 75 مدربًا دوليًا من قبل مجلة «جولف دايجست» عام 2020.

وسيتولى كلايتون الإشراف على وضع وتنفيذ مسار وطني لتطوير لعبة الجولف، يركز على اكتشاف المواهب، وتأهيل المدربين، وتوحيد أنظمة الأداء، ودمج التكنولوجيا وبيانات الأداء ضمن البرامج الوطنية.

من جانبه، أكد أحمد شلقامي، رئيس المنتخبات الوطنية، أن هذا التعيين يعكس طموح الاتحاد لوضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تطوير الجولف، مشيرًا إلى أن خبرة كلايتون سيكون لها أثر ملموس في بناء منظومة تنافسية عالمية المستوى.

يأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للجولف لتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، وترسيخ ثقافة الأداء العالي على مستوى اللاعبين والمدربين والأندية.