مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"لن تسير وحدك".. حساب الدوري الإنجليزي يدعم محمد صلاح بهذه الطريقة

كتب : محمد عبد الهادي

10:39 ص 14/12/2025
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (4)
  • عرض 13 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (5)
  • عرض 13 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)_1
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح

قدم الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي رسالة دعم للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول خلال مباراته أمام برايتون التي أقيمت مساء أمس السبت.

وشارك صلاح في مباراة برايتون كبديلًا في الدقيقة 25، وذلك لأول مرة بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي آرني سلوت وجلوسه علي مقاعد البدلاء لـ3 مباريات متتالية.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي صورة للجماهير ترفع علم مصر ومكتوب عليها M.salah " مع عبارة "لن تسير وحدك أبداً" (You'll Never Walk Alone)

وتعتبر مباراة ليفربول وبرايتون هي الأخيرة للفرعون المصري قبل انضمامه للمنتخب لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق 21 من شهر ديسمبر الجاري في المغرب.

محمد صلاح

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت

