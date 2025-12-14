سواريز يتسبب في حذف "نجمتين" من قميص الأوروجواي بمونديال 2026

رغم الإقصاء المبكر.. منتخب مصر ضمن قائمة الأكثر وصولًا إلى نصف نهائي كأس

قدم الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي رسالة دعم للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول خلال مباراته أمام برايتون التي أقيمت مساء أمس السبت.

وشارك صلاح في مباراة برايتون كبديلًا في الدقيقة 25، وذلك لأول مرة بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي آرني سلوت وجلوسه علي مقاعد البدلاء لـ3 مباريات متتالية.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي صورة للجماهير ترفع علم مصر ومكتوب عليها M.salah " مع عبارة "لن تسير وحدك أبداً" (You'll Never Walk Alone)

وتعتبر مباراة ليفربول وبرايتون هي الأخيرة للفرعون المصري قبل انضمامه للمنتخب لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق 21 من شهر ديسمبر الجاري في المغرب.

