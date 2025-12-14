7 وقائع سرقة من المساكن وأسلاك كهربائية.. الأمن يضبط متهمين بالقاهرة

اللواء نضال يوسف: 48 ألف طالب تقدموا لكلية الشرطة وقبول 50 طالبة من التربية

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم سرقات متنوعة، وذلك خلال حملات مكثفة على مستوى المحافظة.

قسم شرطة المرج

ضبط عاطلين ارتكبا 7 وقائع سرقة من المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وتم استرداد كافة المسروقات.

قسم شرطة الشروق

ضبط عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من العقارات بأسلوب "السحب"، وبحوزتهما كمية من الأسلاك، واعترفا بارتكاب 4 وقائع، وتم استرداد المسروقات لدى عميلهما بمركز السلام ثان.

قسم شرطة المعصرة

ضبط عاطل وسائق سرقا كابلات الاتصالات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات، وبحوزتهما السيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة، واعترفا بارتكاب واقعتين، وتم استرداد المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

