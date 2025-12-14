إعلان

نتنياهو: حادث إطلاق النار على يهود في أستراليا "بشع"

كتب : مصراوي

02:53 م 14/12/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية بـ"البشع".

وقال نتنياهو، إن "الطريقة الوحيدة لهزيمة معاداة السامية هي مواجهتها كما نفعل في إسرائيل"، مؤكدًا الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن عدد القتلى في حادثة إطلاق النار يواصل الارتفاع، متهمًا القادة في أستراليا بعدم مواجهة ما يُسمى بـ"معاداة السامية".

اقرأ أيضًا:

قتلى يهود ودماء في كل مكان.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في سيدني

الشرطة الأسترالية تحدد هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني

إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو

رئيس إسرائيل يدين الهجوم على تجمع يهودي في سيدني بأستراليا

مسلم أوقف هجوم سيدني.. مفاجأة مدوية بشأن "البطل المنقذ" |فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو حادث إطلاق النار إطلاق النار على يهود أستراليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة