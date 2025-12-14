نتنياهو: حادث إطلاق النار على يهود في أستراليا "بشع"

وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية بـ"البشع".

وقال نتنياهو، إن "الطريقة الوحيدة لهزيمة معاداة السامية هي مواجهتها كما نفعل في إسرائيل"، مؤكدًا الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن عدد القتلى في حادثة إطلاق النار يواصل الارتفاع، متهمًا القادة في أستراليا بعدم مواجهة ما يُسمى بـ"معاداة السامية".

اقرأ أيضًا:

قتلى يهود ودماء في كل مكان.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في سيدني

الشرطة الأسترالية تحدد هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني

إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو

رئيس إسرائيل يدين الهجوم على تجمع يهودي في سيدني بأستراليا

مسلم أوقف هجوم سيدني.. مفاجأة مدوية بشأن "البطل المنقذ" |فيديو